Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Не снова, а опять: Порошенко объявил о разрыве всех связей с империей и СССР

Мир » Бывший СССР » Украина

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что страна разрывает все "оковы", связывающие ее как с Российской Империей, так и Советским Союзом.

Не снова, а опять: Порошенко объявил о разрыве всех связей с империей и СССР. 391169.jpeg

По словам украинского президента, Незалежная выбрала собственный, уникальный путь. Порошенко заявил, что Украина не сойдет с него никогда, как бы ни старались внешние и внутренние враги страны.

Об этом Петр Порошенко заявил сегодня, на военном параде в честь 27-летия независимости Украины.

Также глава Украины подчеркнул, что у нынешнего поколения украинцев и у правящей власти одна задача — сделать страну сильной, независимой и великой. Прийти к процветанию, независимости и навсегда уйти из зоны российского влияния, подчеркнул Порошенко.

Президент Украины также указал на необходимость реформировать церковь в стране — по его словам, она выступает на стороне Российской Федерации в той гибридной войне, что сейчас происходит между Москвой и Киевом.

Ранее "Правда.Ру" передавала слова американского аналитического издания "The Atlantic Council" о том, что доверие украинцев к действующей власти заметно снизилось. Причины, утверждают авторы материале, следующие: низкий уровень жизни в стране, высокий уровень коррупции, политический и социальный кризисы.

Читайте также:

Порошенко: Последние мозги в обмен на незалежность

 

 

 

Американец решил выйти замуж за коробки из-под мусора Американец решил выйти замуж за коробки из-под мусора

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Украина хочет войны с Россией
Темы Киев СССР Россия Украина Порошенко
Обсудить
Актуальная аналитика
США и Канада
США пригрозили санкциями всем несогласным
Формула небес
Магическая формула Пауло Коэльо
Советское наследие
Оружие Победы: пистолет-пулемет Судаева
Новости Все >
Серена Уильямс вынудила Roland Garros ужесточить дресс-код
Не снова, а опять: Порошенко объявил о разрыве всех связей с империей и СССР
В Саратове стартует баха "Великая степь – Волга"
Ослабление рубля не повлияет на рынок ипотеки — ДОМ. РФ
В России могут исчезнуть сладости и мороженое
Во время речи Порошенко снова упал солдат
"Просто Эфириум" из Google Play - просто мошенник
Американец решил выйти замуж за коробки из-под мусора
Встретить медведя и не умереть – житель Амурской области чудом уцелел после знакомства с хищником
Жилье премиум-класса предпочитают покупать с отделкой﻿
Читательский топ
"Рус, сдавайся!": НАТО посмеялось в лицо Путину
Как это будет: Путин хочет смягчить пенсионную реформу
Минобороны рассекретило жестокую правду о Курской битве
В США сравнили санкции с ядерным ударом по Москве
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
"Рус, сдавайся!": НАТО посмеялось в лицо Путину

Представитель НАТО заявила, что развертывание армий вокруг России носит оборонительный характер. При этом Запад проговорился, что жестоко обманул Россию.

"Рус, сдавайся!": НАТО посмеялось в лицо Путину
В NASA заявили об астероиде, который может упасть на Землю
Наука и техника
В NASA заявили об астероиде, который может упасть на Землю
Политика
Вся правда: потеряла ли Россия "путинскую" ядерную ракету
Евросоюз
Как меняется самая русофобская страна Европы
Украина
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси

Наследницей Киевской Руси является Украина, а не Россия. Таково мнение 70% украинцев, принявших участие в социологическом опросе.

Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Касьянов пообещал России осаду и разруху
Партии
Касьянов пообещал России осаду и разруху
Мир
"Рус, сдавайся!": НАТО посмеялось в лицо Путину
Мир
Чехи назвали СССР "оккупантом" и призвали Россию каяться
Общество
Стало известно, куда делись миллиарды полковника Захарченко

Согласно решению суда, все украденные Захарченко деньги, вплоть до копейки, пойдут впрок, на нужды Российской Федерации.

Стало известно, куда делись миллиарды полковника Захарченко
Минобороны рассекретило жестокую правду о Курской битве
Политика
Минобороны рассекретило жестокую правду о Курской битве
Политика
Как это будет: Путин хочет смягчить пенсионную реформу
Происшествия
В Австралии умер русский отшельник, который 60 лет провел в джунглях
Любовь Степушова Пенсионная реформа: государства нет - есть Путин? Любовь Степушова Василий Амирджанов США пригрозили санкциями всем несогласным Василий Амирджанов Соломон Соловьев Магическая формула Пауло Коэльо Соломон Соловьев
Комментарии
Российский "Корнет" получил возможности "Джавелина"
Зачем Украине радикалы и националисты
Никто не спасет: жителям Прибалтики приказано воевать самим
В Киеве признали: крымчане всегда мечтали о России
Глава профсоюзов: референдум о пенсионном возрасте не нужен
Как это будет: Путин хочет смягчить пенсионную реформу
Как это будет: Путин хочет смягчить пенсионную реформу
Германия призвала Европу стать противовесом Штатам
Названы военные сферы, в которых Россия серьезно превосходит США
Германия призвала Европу стать противовесом Штатам
Минобороны рассекретило жестокую правду о Курской битве
В Киеве признали: крымчане всегда мечтали о России
Названы военные сферы, в которых Россия серьезно превосходит США
Никто не спасет: жителям Прибалтики приказано воевать самим
Российский "Корнет" получил возможности "Джавелина"
Адвокат Трампа рассказал о возможности бунта в США. Россия ни при чем
Американец решил выйти замуж за коробки из-под мусора
Никто не спасет: жителям Прибалтики приказано воевать самим
Никто не спасет: жителям Прибалтики приказано воевать самим
Экономисты: Путин приготовил Россию к финансовому Апокалипсису
Германия призвала Европу стать противовесом Штатам
США и Канада
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю

В госдепартаменте начали кампанию по троллингу Владимира Путина. Там создана должность "старшего советника по пагубной деятельности России и тенденциям".

Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
Как меняется самая русофобская страна Европы
Евросоюз
Как меняется самая русофобская страна Европы
Зачем Украине радикалы и националисты
Украина
Зачем Украине радикалы и националисты
Санкционные игры США могут погубить доллар
Мир
Санкционные игры США могут погубить доллар
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Центр. Азия
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Ближний Восток
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Бывший СССР
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
США и Канада
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
Германия отменяет "изоляцию" России
Евросоюз
Германия отменяет "изоляцию" России
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Религия
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ