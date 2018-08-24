Не снова, а опять: Порошенко объявил о разрыве всех связей с империей и СССР

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что страна разрывает все "оковы", связывающие ее как с Российской Империей, так и Советским Союзом.
По словам украинского президента, Незалежная выбрала собственный, уникальный путь. Порошенко заявил, что Украина не сойдет с него никогда, как бы ни старались внешние и внутренние враги страны.
Об этом Петр Порошенко заявил сегодня, на военном параде в честь 27-летия независимости Украины.
Также глава Украины подчеркнул, что у нынешнего поколения украинцев и у правящей власти одна задача — сделать страну сильной, независимой и великой. Прийти к процветанию, независимости и навсегда уйти из зоны российского влияния, подчеркнул Порошенко.
Президент Украины также указал на необходимость реформировать церковь в стране — по его словам, она выступает на стороне Российской Федерации в той гибридной войне, что сейчас происходит между Москвой и Киевом.
Ранее "Правда.Ру" передавала слова американского аналитического издания "The Atlantic Council" о том, что доверие украинцев к действующей власти заметно снизилось. Причины, утверждают авторы материале, следующие: низкий уровень жизни в стране, высокий уровень коррупции, политический и социальный кризисы.
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