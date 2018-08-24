В Киеве признали: крымчане всегда мечтали о России

Депутат Верховной рады Игорь Винник в эфире украинского телеканала заявил о том, что крымчане на самом деле хотели войти в состав Российского Федерации.

По словам украинского депутата, жители Крымского полуострова были прекрасно осведомлены о значении референдума 2014 года и сознательно проголосовали за, чтобы стать частью России. Крымчане, заявил Винник, вошли в состав РФ осознанно.

Напомним, что во время референдума 2014 года подавляющее большинство крымчан проголосовало за вхождение полуострова в состав России. Но на западе такое развитие событий никому не понравилось — многие европейские страны во главе с Соединенными Штатами Америки обвинили Москву в "оккупации" полуострова Крым и ввели ряд антироссийских санкций, что действуют до сих пор.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинское правительство сознательно и целенаправленно скрывает правду о Крымском полуострове. Так, например, вот уже почти пять лет кряду Киев упорно и самозабвенно врет о том, что происходит с туризмом на "аннексированной территории". Украинский политтехнолог Михаил Подоляк был чуть ли не первый в Незалежной, кто следом за крымскими властями поведал об этом всю правду. По его словам, крымчане от недостатка туристов не страдают. Также Подоляк указал на то, что отдыхать на "оккупированную" Россией территорию едут и граждане Украины.

Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia RM

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