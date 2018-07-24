"Нет черным лесорубам": Из Украины в ЕС вывезено 660 тыс тонн древесины

В страны Европейского союза с начала года было ввезено почти 660 тыс. тонн топливной древесины. По факту незаконной транспортировки лесоматериалов возбуждено 39 дел на общую сумму 35 миллионов гривен, сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС) Украины.

За шесть первых месяцев года по факту незаконной транспортировки лесоматериалов возбуждено 39 дел на общую сумму 35 миллионов гривень, сообщил и.о. заместителя председателя ГФС Виктор Кривицкий.

В 2017 году было возбуждено 163 дела о нарушении таможенных правил на общую сумму 20 млн гривен. Наложено штрафов на 2,6 млн гривен, также и вынесено решений о закрытии на сумму 9 млн гривен.

"В страны ЕС с начала текущего года вывезено почти 660 тыс. тонн топливной древесины. При этом около 90% экспорта такого товара осуществляется государственными предприятиями - лесными хозяйствами ", - заявил Кривицкий.

Он отметил, что основным риском при вывозе кругляка является сертификат о происхождении, который часто подделывают путем внесения недостоверных сведений. Создание единой информационной системы по обращению древесины может изменить эту ситуацию.

"Такая система позволит ввести общеобязательное для всех постоянных лесопользователей Единую государственную систему электронного учета древесины и заменит бумажную систему сертификации происхождения древесины электронной системой их выдачи", - сообщили в ГФС.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов. При этом 23 июля президент Петр Порошенко наложил вето на законопроект, вернув его в сессионный зал с поправками.