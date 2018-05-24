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Источник Правда.Ру

США подтвердили атаки Украины в Донбассе

Мир » Бывший СССР » Украина

Спецпредставитель Госдепартамента США по урегулированию украинского вопроса Курт Волкер подтвердил информацию о том, что Вооруженные силы Украины продвигаются в буферных зонах к линии соприкосновения на Донбассе. Также он подтвердил, что Украина пытается восстановить контроль над некоторыми потерянными территориями.


Украина собралась возвращать Крым силой?

Так, как ранее писала "Правда.Ру", ситуация вокруг города Горловка обострилась. Несколько дней назад город, входящий в состав ДНР, подвергся артобстрелу. В Горловку пытались проникнуть украинские силовики, но повстанческим силам удалось им помешать.

Также, по словам спецпредставителя, Киев пытается восстановить контроль над городом Попасная в Луганской области. При этом Волкер отметил, что Украина действует согласно закону, так как территории, на которые осуществляются наступление, согласно минским договоренностям принадлежат Киеву. 

Курт Волкер отметил, что американская сторона ожидает ответа из Москвы по поводу своего предложения о введении миссии ООН в Донбасс. По его словам, в январе у него была очень продуктивная встреча с представителем России. На этой встрече Соединенные штаты огласили данную идею, а российская сторона обещала дать ответ чуть позже. Курт Волкер говорит, что в связи с ухудшением ситуации на Донбассе, Вашингтон намерен получить ответ в скором времени.

Курт Волкер также отметил, что Соединенные штаты готовы работать с прежним представителем России по теме урегулирования конфликта на востоке Украины или любым другим, назначенным главой Российской федерации. Судя по всему, эти слова Волкера были вызваны слухами о возможном прекращении работы помощника президента РФ Владислава Суркова.

"Я считаю господина Суркова очень умным, очень профессиональным, очень серьезным собеседником, способным к ответственному общению. Был бы счастлив продолжать работу с ним, если Кремль выберет его для продолжения работы по урегулированию конфликта на Украине. Если же будет принято решение заменить переговорщика, что, разумеется, является прерогативой Владимира Путина, основным для нас будет являться общение с тем, кто имеет непосредственный контакт с российским президентом", - подчеркнул спецпредставитель.

По словам Культа Волкера, Соединенные штаты в первую очередь заинтересованы в освобождении всех участников конфликта на Донбассе, и не имеет значения, на какой стороне они воевали. Американское правительство считает, что освобождение пленных значительно улучшит климат на Украине и поспособствует ведению переговоров и стабилизации ситуации в дальнейшем.

Спецпредставитель также прокомментировал ситуацию вокруг запуска газопровода "Северный поток — 2". Как ранее писала "Правда.Ру", руководство немецкой компании Wintershall заявило, что проект газопровода "Северный поток — 2" обязательно будет реализован. Волкер считает, что это ставит украинскую сторону в трудное и зависимое положение. По его утверждению, деньги, что Украина получает за транзит газа, составляют совсем маленькую часть ее бюджета, и поэтому она попадет в более уязвимую политическую ситуацию по отношению к России.

Отметим, что доходы Украины от транзита российского газа в Европу составляет порядка $2,7 млрд в год.

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Темы США ЛНР ДНР Киев Россия Донбасс Украина Вашингтон
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