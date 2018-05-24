Соцсети Украины обсуждают демарш морпехов в Николаеве

Как ранее писала "Правда.Ру", на официальной церемонии с участием главы Украины Петра Порошенко часть военнослужащих отказалась надевать береты нового цвета морской волны взамен старых черных. Как позже заявил начальник пресс-центра Военно-морских сил Олег Чалык, большинство из них уже были уволены в запас.

Фото: министерство обороны Украины

Новость вызвала бурные обсуждения в украинских социальных сетях. Стоит отметить, что мнения комментаторов разделились. Некоторые не увидели в поведении военнослужащих ничего негативного и порицательного, а даже наоборот. Другие же посчитали инициативу морпехов неуместной. "Правда.Ру" отмечает, что в приведенных ниже комментариях сохранены авторские орфография и пунктуация.

Руслан Салиев: "скоро всех поувольняет этот пан Парашкин, а служить будет он или его дети или депутаты?"

Денис Молчанов: "И при чем тут скандал С Порошенко? Ну отказались, ну уволились, то выбор. Где тут скандал С президентом?"

Екатерина Ратинская: "какая разница, что у ребят на голове??? Важнее что в голове!!! Правда в том, что на голову легче натянуть шапку, чем изменить мнение о происходящем…."

Инесса Арманд: "Вот это я понимаю офицеры"

Андрей Мельник: "Страна рабов страна господ. но ещё остались нормальные люди"

Иван Сидоров: "Если бы начальство соблюдало: закон, присягу, традиции и имели честь офицера… Не деградировало из солдат в лакеи и потешные войска…(((А были такими как те, кто выступили против бесчестия мундира…Конфликта можно было бы избежать!!!! Дали бы старослужащим дослужить в их беретах, а новобранцам выдавали новые…Но, легче прогнуться под хозяина, чем показать барыгам, что такое честь и достоинство!"

Урсов Евгений: "Твари!!!"

Инна Алко: "Молодцы".

Вячеслав Николенко: "Мне кажется, что всех выше комбата, или комроты надо снять и выгнать. Дожились: из генералов можно дивизию сформировать. А каждая такая "боевая" единица должна доказывать, что она нужна. Вот и придумывают формы, береты, изменения цвета. И за 29 лет -0(ноль) движения вперёд. Старшие офицеры-чистый совок".

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