На Украине взбунтовались "черные береты". Чем все закончилось

В пресс-центре военно-морских сил Украины прокомментировали инцидент с отказом морпехов надевать береты нового цвета морской волны на торжественной церемонии с участием главы Украины Петра Порошенко.

Фото: википедия

Напомним, что недавно президент Украины подписал указ об установлении Дня морской пехоты Украины 23 мая. Также Порошенко заявил, что с сегодняшнего дня цвет беретов украинских морских пехотинцев приобретает оттенок морской волны. Часть же военнослужащих 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты во время официальной церемонии замены беретов старого образца отказались их снять.

Как позже заявил начальник пресс-центра Военно-морских сил Олег Чалык, большинство солдат все же надели новые береты.

"23 мая во Николаеве состоялась церемония смены формы одежды для морской пехоты с участием Президента Украины. Есть соответствующий приказ, обязательный для исполнения. Одним из элементов является смена черного берета на новый — цвета морской волны. Кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты пехоты. Среди них большинство уже уволены в запас. Это их личная позиция. Но подавляющее большинство морпехов надело новые береты", — сказал Чалык.

Стоит отметить, что ранее военнослужащие выступали с предложением оставить берет черного цвета у тех военнослужащих, кто уже поступил на службу, потому что они давали Клятву до введения берета нового цвета.

"Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались предавать клятву и вышли в парадного строя во время торжеств в своих украинских черных беретах… Сохранение символики является символом сохранения боеспособности и традиций, остатков коллективов, которые вели и ведут борьбу с врагом, не только в рядах морской пехоты, но и всех ВСУ", — говорится в сообщении военнослужащих на неофициальной страницы сети Instagram.

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