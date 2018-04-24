Пранкер-трупоед Вольнов устроился на работу "Миротворцем"

Украинский сайт "Миротворец", специализирующийся на составлении реестра "врагов Украины" полнился новым сотрудником. Спикером сайта стал пранкер Вольнов, пустивший слух о сотнях погибших в кемеровской "Зимней вишне".

Фото: соцсети

Вольнов будет работать на общественных началах, говорится на сайте "Миротворца".

"Мы долго искали специалиста, который подошел бы нам на эту должность, был эрудированным, обладал чувством юмора и такта, умел общаться с аудиторией", — говорится в сообщении

В задачи Вольнова будет входить "разъяснение общественности роли и назначения центра, популяризация использования информации, накопленной в его базах данных, в различных сферах деятельности".

"С начала российской агрессии активно включился в борьбу против российских захватчиков и их пропаганды на информационном фронте. Образован, умен. Ему присущи такие общечеловеческие качества, как доброта, скромность и отзывчивость", — так характеризует "Миротворец" пранкера.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 28 марта по результатам проведённой проверки следователи СК России возбудили уголовное дело по ст. 282 УК РФ в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова (Евгения Вольнова).

Как пояснила официальный представитель СК России Светлана Петренко, по данным следствия, он публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию.

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