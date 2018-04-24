Во Львове объявили конкурс рисунков об эсэсовцах

Львовский департамент науки и образования проводит конкурс рисунков о военном формировании из украинцев, воевавших на стороне нацистской Германии.

Об этом сообщил глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На своей странице в Facebook Долинский с горечью написал, что "если вам от 14 до 18 и вы хорошо рисуете - поспешите. Львовский департамент образования и науки проводит конкурс рисунков на тему "Украинские добровольцы в рядах дивизии "Галичина" 1943 - 45".

По его словам, "если вы хорошо нарисуете эсэсовца или встречу рейхсфюрера Генриха Гиммлера с личным составом дивизии, то выиграете приз - 3 тысячи гривен (около 115 долларов по курсу нацбанка)" и прикрепил фотографию с афишей конкурса.

Напомним, дивизия СС "Галичина" состояла из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Она была создана на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что на западной Украине в Галичине с первых дней горячо поддерживали Майдан и новую киевскую власть. Однако в последнее время там стали появляться листовки, призывающие на марш за Галицкую автономию, пишет Украина.ру.

Волна протестов против мобилизации на Украине не стихает и единую украинскую нацию не хотят защищать именно жители западных областей. Основные участники митинга - женщины, матери и жёны мобилизируемых и мобилизованных

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