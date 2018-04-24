Россия предупредила Украину о "Майдане зробитчан"

Российский сенатор Алексей Пушков высказался в том духе, что идея властей Украины, решивших вернуть на родину своих граждан, живущих в России, утопична.

По мнению политика, в случае возвращения трех миллионов украинцев домой в Киеве начнется новый "Майдан".

Пушков в Twitter пояснил, что "Киев готовится вернуть на Украину 3 млн украинцев, работающих в России? Полная утопия. Чем же киевские власти их будут кормить? Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды. Иначе вернутся они из России - и сразу на "Майдан".

""Правда.Ру" ранее сообщала о том, что глава МИД Украины Павел Климкин выступил с заявлением, что необходимо что-то делать с тем фактом, что каждый двенадцатый украинец сейчас проживает в России.

По словам Климкина, "Россия ведет против нас войну, но все равно 3 млн украинцев живут в РФ".

Климкин (уроженец, напомним, российского Курска) во время общения с активом украинской общины в Торонто, пояснил, что Киев уже предпринимает шаги, чтобы положение изменилось.

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