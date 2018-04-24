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Источник Правда.Ру

Украина запретит российским судам заплывать даже в реки

Мир » Бывший СССР » Украина

Министерство инфраструктуры Украины предлагает не пускать российские суда в реки. Оно полагает, что корабли могут представлять собой террористическую угрозу, говорится в сообщении на сайте министерства.

Украина запретит российским судам заплывать даже в реки. Украина запретит российским судам заплывать даже в реки

С соответствующим обращением министерство намерено обратиться в СНБО Украины."Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет хода российских судов по рекам Украины", — сказано в заявлении.

Украина также обсуждает вопросы, касающиеся захода судов в морские порты Крыма и перекрытия Керченского пролива. Материалы о "несанкционированных заходах" в крымские порты приобщены к портфелю документов, представляющих "международный иск".

Министерство инфраструктуры собирается провести анализ судов-нарушителей по странам, флагам и судовладельцам, и принять меры в отношении них.

Ранее сообщалось, что украинская сторона арестовала еще одно судно российской компании "Trans Services Maritime".

Об этом сообщил в фейсбуке Генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, судно-земснаряд с припиской в порту Туапсе вело незаконную добычу песка у крымского побережья в районе Каркинитского залива Черного моря.

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Темы суда захват Украина
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