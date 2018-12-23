Петра Порошенко осудили за ужин в дорогом элитном ресторане

Современная Украина не может похвастаться ни устойчивой экономикой, ни высоким уровнем жизни, ни более-менее приличной покупательской способностью населения. Но касается это, что примечательно, далеко не всех в стране.
Так, украинские средства массовой информации написали о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко был замечен за роскошным ужином в элитном ресторане.
Заметила главу государства за трапезой украинская журналистка Ярослава Коба. Она незамедлительно сделала фотографии украинского президента Петра Порошенко и его супруги. Также, отметила Коба, в одном из самых дорогих ресторанов Киева помимо четы Порошенко было огромное количество их личной охраны.
По словам Ярославы Кобы, через пару часов Порошенко с супругой направились в ближайший супермаркет. Там, уверена журналистка, они уговорили какого-нибудь простого украинца сфотографироваться с ними — чтобы показать, что президент страны не шикует, а живут как все, смирно и просто.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петр Порошенко в своем аккаунте в социальной сети Twitter похвастался юбилеем украинского самолета. Вот только пользователи сети Интернет указали Петру Порошенко на, что воздушное судно это было сделано в СССР.
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