Украинские водители решили собственными силами отремонтировать «дорогу в ад»

Жители небольшого городка Кропивницкий в Николаевской области устали ждать помощи от властей и решили своими силами отремонтировать дорогу. Ее, кстати, в народе прозвали "дорогой в ад".

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Так, сообщается, что на сегодняшний день по этой дороге практически невозможно ездить. Автомобили проваливаются в огромные ямы и часто получают серьезные повреждения.

Жители, безумно уставшие от подобного, долгие годы добивались от власти помощи в ремонте дороги. Они даже бастовали, но украинские чиновники ограничивались лишь пустыми обещаниями. Тогда жители городка Кропивницкий в Николаевской области решили собственными силами отремонтировать "дорогу в ад".

Так, буквально за несколько недель неравнодушные граждане Украины собрали 650 тысяч гривен. На них уже закупили щебень и смеси. Технику для ремонта дороги, стоит отдать им должное, выделили украинские чиновники.

Ранее "Правда.Ру" писала о другом похожем случае. Только случился он не Украине, а в России, Ставропольское крае. Там местные жители буквально состарились в ожидании того, что действующая в регионе власть обратит внимание на их проблему и отремонтирует дорогу. Она, сетуют несчастные, в ужаснейшем состоянии.

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