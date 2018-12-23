Welt: Польша опасается, что трудовые мигранты с Украины покинут страну

Польские работодатели всерьез опасаются, что трудовые мигранты с Украины начнут массово переезжать на заработки в Германию. Дело в том, что с 2020 года Берлин намерен значительно упростить процедуру трудоустройства для иностранцев.
Об этом пишет немецкое издание Welt.
Нововведения в немецком законодательстве, уверены в Польше, всерьез ударит по экономике страны. По самым скромным подсчетам, сетуют польские работодатели, порядка полумиллиона граждан Украины могут покинуть территорию современной Польши и уехать зарабатывать деньги в более гостеприимную и богатую Германию.
Варшава, кстати, отмечают авторы материала в немецком издании Welt, в последнее время может похвастаться значительным ростом своей экономики. Не последнюю роль, уверены немецкие журналисты, в этом играют трудовые мигранты.
Отметим, что Берлин намерен упростить процедуру трудоустройства для граждан тех стран, которые не являются членами Европейского союза.
Ранее «Правда.Ру» писала о том, что украинское правительство озвучило реальное число граждан страны, трудящихся за рубежом. Так, оказалось, что подавляющее большинство украинских трудовых мигрантов едут на заработки в Польшу. Примечательно, что половина из них работают там без официального трудоустройства, самыми обыкновенными нелегалами.
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