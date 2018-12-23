Украина предложила отправить в Керченский пролив британский корабль

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отправить в Керченский пролив корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo.
По мнению Юрия Грымчака, это надежный и верный способ "проверить Россию". Многие заявляют, указывает украинский политик, что Российская Федерация якобы просто-напросто не даст британскому военному кораблю пройти через Керченский пролив. Но, указывает Юрий Грымчак, судну Военно-морских сил Великобритании HMS Echo стоит взять и попробовать сделать это.
Отметим, что с таким предложением замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий выступил в эфире одного из украинских телеканалов.
Недавно, напомним, Военно-морские силы Украины совершили дерзкую провокацию в Керченском проливе. Несколько украинских морских судов незаконное пересекли территориальные границы Российской Федерации в Азовском море. Провокация для Незалежной закончилась крахом — российская сторона задержала и корабли ВМС Украины, и их экипаж.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина и Великобритания всячески выказывают друг другу взаимное уважение. Так, например, сразу после того, как британский корабль вошел в акваторию Черного моря для подавления "российской агрессии", в Одессу прибыл глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.
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