Тимошенко сообщила о "паническом бегстве" соотечественников из Украины

Украина переживает, мягко говоря, далеко не лучшие времена. Огромное число граждан Незалежной бежит из страны если не навсегда, тот как минимум на заработки.
Проблему эту признают и в украинском правительстве. Так, депутат Верховной рады и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подтвердила повальное бегство. По ее словам, украинцы из страны бегут столь массово, что все это больше напоминает "паническое бегство". Если так будет продолжаться и дальше, уверена Юлия Тимошенко, то это будет иметь серьезные последствия для Украины.
На сегодняшний день речь идет уже не о "трудовом туризме", а о "массовом и паническом побеге со своей земли", признала Юлия Тимошенко.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр Украины, заявила, будто граждане Незалежной живут подобно древнеегипетским рабам. Подумав еще, она добавила, что рабовладельцы при Тутанхамоне не издевались над своими рабами так, как сегодня издеваются над украинцами.
Также "Правда.Ру" писала о том, что Юлия Тимошенко намерена требовать от Российской Федерации 100 миллиардов долларов компенсации за утраченный Украиной Крымский полуостров и Донбасс. "Страна-агрессор", отметила Юлия Тимошенко, должна платить по счетам.
Фото: REX/Shutterstock
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