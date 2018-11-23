Депутат Рады пожаловался на запах перегара при принятии бюджета

Любопытное произошло в Верховной раде Украины. Один из тамошних депутатов внезапно заявил, что в зале во время заседания стоял устойчивый запах перегара.
Об этом в интервью местным средствам массовой информации признался украинский депутат Юрий Левченко. По его словам, он почувствовал характерный запах, как только вошел в зал заседаний. Левченко уверен, что пили депутаты Верховной рады непосредственно перед заседанием, посвященным бюджету Украины. И, добавляет он, ни в чем себе, по-видимому, решили не отказывать. Юрий Левченко инцидент считает вопиющим. В Верховной раде, резюмировал он, необходимо принимать нормальные законы, а не "бухать".
Любопытно, что о пьянстве в украинском истеблишменте ходят упорные слухи уже давно. Средства массовой информации, например, активно обсуждают то, что действующий президент Украины Петр Порошенко якобы распивал крепкие спиртные напитки прямо во время событий Евромайдана 2014 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинская журналистка предложила официальному Киеву любопытную вещь. Так, работница украинских СМИ считает, что Крымский полуостров Украина должна "подарить" Соединенным Штатам Америки. Это, утверждает украинская журналистка, будет несложно — весь мир, подчеркнула она, и так знает, что Крым — Украина.
Фото: rada. gov.ua
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