Посол Украины в ФРГ открестился от ответственности Киева за "Миротворец"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что официальный Киев не несет ответственности за сайт "Миротворец".

Об этом украинский посол в Германии заявил в своей статье для немецкого издания Die Welt.

Ранее, напомним, сайт "Миротворец" объявил врагом Украины бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера. Берлину это, что неудивительно, не понравилось. "Правда.Ру", отметим, уже писала об этом инциденте.

Андрей Мельник же считает, что украинское правительство не в силах сделать что-либо в данной ситуации. По его словам, известный сайт "Миротворец" — частный проект. Попытка закрыть его или же настоять на том, чтобы его сотрудники убрали страницу с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредерам, будет означать атаку государства на свободу слова в стране, подчеркивает украинский посол Андрей Мельник.

По его личному мнению, скромно и сдержанно добавил Мельник, данный сайт "неуместен".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший глава Североатлантического альянса признался, будто недооценивал действующего президента Российской Федерации Владимира Путина до событий 2014 года с Украиной и Крымским полуостровом. По мнению экс-главы НАТО, российский президент планировал захват полуострова еще в далеком 2008 году.

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