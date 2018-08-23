Чем ВСУ потрясут Кремль на параде -эксперт

Каких потрясений ждать от армии Украины на военном параде в честь Дня независимости, рассказал "Правде.Ру" российский военный эксперт, генерал-полковник РВСН в отставке, Виктор Есин.

Депутат Верховной рады Олег Барна заявил накануне дня «незалежности» 24 августа, что военный парад в его честь - это «измерение патриотизма» всех украинцев. Депутат от «Блока Петра Порошенко» заявил в эфире украинского телеканала NewsOne, что украинцам «есть чем похвастаться» в плане боеспособности армии Украины. Он добавил, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле".

Напомним, что в ходе репетиции парада в честь праздника один из тягачей ЗРК «Бук» , сдавая задним ходом, врезался в торговый центр, а один из танков - модифицированный по стандартам НАТО - Т-84, заглох на марше. Но Барна считает, что это были "технические моменты".

Однако сами военные оценивают боеспособность украинской армии не так высоко. Так начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил «BBC Україна, что из-за проблем, в частности, материального характера, из Вооруженных сил Украины (ВСУ) увольняются кадры, что может негативно сказаться на боеготовности армии. По его мнению, украинской армии в 2019 году необходимо финансирование на уровне 112 млрд грн, а то что «до нас доводят - 86,58 млрд, этого недостаточно для поддержания боеспособности», сказал Муженко.

По мнению российского военного эксперта, генерал-полковника РВСН в отставке Виктора Есина, "депутат Барна выдает желаемое за действительное". "Никаких потрясений на этом параде не ожидается, ничего нового там продемонстрировано не будет. А те разработки, которые украинцы сделали, относятся к оружию минувшего десятилетия", - сказал эксперт. По его словам, "парад это всегда затратное мероприятие в финансовом отношении, а на Украине не так хорошо живется, чтобы тратить деньги на то, чтобы, как они считают, есть демонстрация военной мощи", - сказал Виктор Есин "Правде.Ру".

Как сообщала "Правда.Ру", Порошенко начнет войну с Россией не позднее августа, если его не остановить. " Порошенко возомнил себя Богом, и это плохо кончится", сказал изданию политолог Олег Соскин.

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