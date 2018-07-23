Киев обвинил боксера Усика в предательстве Незалежной

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко раскритиковал украинского боксера Александра Усика. По словам Кириленко, его победа в финале Всемирной боксерской суперсерии может пошатнуть веру мирового сообщества в "российскую агрессию".

Фото: a-usyk.com

Так, по словам вице-премьера Украины, подобные этому события должны происходить гораздо реже. Вячеслав Кириленко написал, что если так будет продолжаться и дальше — то уже никто не поверит в то, что Россия агрессивна по отношению к Украине. Скорее, считает Кириленко, все могут подумать о России как о миролюбивой и дружественной стране. По мнению украинского вице-премьера, этого никак нельзя допустить.

Уточним, что речь идет о боксерском поединке украинского спортсмена Александра Усика и россиянина Мурата Гассиева. Бой проходил в Москве, на спортивном стадионе "Олимпийский". Победа, как и десять миллионов долларов призового фонда, достались Усику.

Надо думать, мнение украинского вице-премьера Вячеслава Кириленко украинский боксер не разделяет. В апреле 2016 года, отвечая на вопрос журналистов о взаимоотношениях Российской Федерации и Украины, Александр Усик заявил, что у него полным-полно фанатов не только на Украине, но и на территории России. Крым, сказал тогда украинский боксер — не исключение. Усик добавил, что русские и украинцы — братья, потому как славяне. По его мнению, нет никаких препятствий для воссоединения двух народов, препятствия, по его словам, лишь у кого-то в головах.

Читайте также:

Порошенко торжествует: Россию в ООН признали…