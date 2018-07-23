Командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев распорядился создать подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями в Донбассе, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
"По распоряжению Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наев созданы подразделения по борьбе с бронеобьектамы и укреплениями врага. В конце июня с личным составом проведены мероприятия слаживания и совершенствования обучаемости. В случае необходимости подразделения готовы выполнять боевые задачи.
Когда на передовой линии молчат танковые пушки, работа для военных специалистов все равно найдется. Противотанковые ракетные комплексы не привыкли сидеть сложа руки и, чтобы не отставать, постоянно тренируются в специально отведенных местах, а в случае необходимости применяют полученные знания на практике", - говорится в сообщении.
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