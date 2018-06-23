Украинская писательница заявила о необходимости переименовать Россию

Лариса Ницой придерживается точки зрения, что украинцы — русские, а русские, в свою очередь - московиты. Писательница утверждает, что Петр I нагло украл название страны и присвоил его своему государству. Пытаясь доказать свою точку зрения, Ницой приводит пример — по ее мнению, это то же самое, что, если бы Германия вдруг проснулась утром, и узнала, что Франция издала указ о том, что отныне она называется Германией. Ницой указывает также на то, что Екатерина II якобы призывала нещадно бить тех, кто по привычке продолжал называть себя московитами.

фото: flickr.com

Писательница утверждает, что все, изложенное ею — исторический факт, и с соответствующими документами можно ознакомиться в музеях. В каких, правда, Лариса Ницой почему-то умолчала.

Помимо написания детских книг Лариса Ницой приобрела популярность как ярый приверженец использования на Украине лишь украинского языка и запрета на язык русский. Так, несколько лет назад она даже собиралась судиться с одной из торговых сетей из-за того, что продавщица на кассе обратилась к ней по-русски. Недавно же стало известно, что Ницой возмутилась тем, что в Службе безопасности Украины также разговаривают на русском языке. Если ознакомиться с биографией и высказываниями украинской писательницы подробнее, можно узнать еще о десятке подобных случаев.

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