Крымский мост как новое российское оружие против Украины

Долгое время Украина не верила в то, что строительство Российской Федерацией Крымского моста закончится успехом. Все, кому не лень, предрекали затее провал. Завершение же строительства моста не только разозлило и расстроило как украинское правительство, но и напугало. Теперь в Крымском мосту украинцы видят чуть ли не главную угрозу своей территориальной целостности.
Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что Крымский мост — новый вид "оружия" России. Глава СНБО Александр Турчинов заявил, что открытие сухопутного сообщения между Крымским полуостровом и Российской Федерацией грозит национальной безопасности Украины. По его мнению, теперь российская армия может легко и в быстрые сроки перебросить свою военную мощь на территорию Крыма. Турчинов придерживается мнения, что Крымский мост — очередной способ давления России на Украину и новое доказательство "российской агрессии".
Также Турчинов обратил внимание на то, что отныне, благодаря Крымскому мосту, Россия может не только без труда провести ряд наступательных операций на юге Украины, но и заблокировать украинские порты Азовского моря. Глава СНБО пригрозил, что Украине есть что противопоставить военной мощи Российской Федерации.
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