Савченко предсказала судьбу Украине

Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко в минувшую пятницу была доставлена в суд. Напомним, что Савченко обвиняют в государственной измене. В суде будет рассматриваться ходатайство об изменении выбранной ей мере пресечения на более мягкую.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Судья в ходатайстве Савченко отказал, отставив ее под стражей.

После вынесения приговора Савченко выступила с речью, в которой заявила, что Генеральная прокуратура Украины клевещет на нее: никакие здания она с группой единомышленников взрывать не собиралась. Она напомнила, что и на Майдане было очень много взрывчатки, но, отметила она, одно дело — говорить, а другое — действовать.

Также Савченко решила взять на себя роль экстрасенса и предрекла Украине незавидное будущее. По ее словам, в ближайшее время государству придется очень и очень непросто. По словам Савченко, это уже никак не исправить, потому что украинское правительство заранее лишило само себя такой возможности. По мнению заключенной, Киеву необходимо как можно быстрее прекратить войну на Донбассе, забыв про ДНР, ЛНР и Крым, иначе, говорит она, "Украина получит сполна, и с запада, и с востока".

Напомним, Надежда Савченко была арестована по решению Киевского суда в марте текущего года. В тот же день она объявила голодовку.

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