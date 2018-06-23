В Киеве на Бориса Гребенщикова совершено нападение

Во время уличного концерта в столице Украины на фронтмена группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова напал неизвестный.

Фото: википедия

Прямо по ходу выступления на сцену выбрался националист-радикал и совершил попытку нападения на артиста. Мужчина обвинил Бориса Гребенщикова в "рашизме", музыкант же посоветовал несчастному прийти в себя. Отметим, что в руках провокатор держал плакат с оскорбительными высказываниями в адрес лидера группы.

Толпа зрителей оттеснила мужчину от сцены.

Случившееся прокомментировал директор рок-группы "Аквариум" Максим Ланде. По его словам, бесплатные уличные концерты в городах, куда коллектив приезжает с концертами — старая добрая традиция "Аквариума". Ланде подтвердил, что во время выступления на импровизированную сцену выскочил неизвестный, вел себя неадекватно, выкрикивал какие-то лозунги. Также Максим Ланде заявил, что ни в какие правоохранительные органы группа обращаться не собирается, так как, по его мнению, это и инцидентом-то назвать нельзя — не все участники группы даже заметили действия провокатора в пылу концерта.

Сам Борис Гребенщиков же заявил, что готов дать концерты в Крыме, Донецке и Луганске. Музыкант заявил, что в его выступлениях нет места политике — он лишь выступает для тех, кто приходит послушать его песни.

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