России предложили побыстрее разорвать договор о дружбе с Украиной

В ЛДПР заявили, что готовы поднять вопрос о расторжении базового договора с Украиной, который подразумевает экономическую интеграцию и запрещает сторонам участвовать в договорах, направленных друг против друга. Об этом объявил заместитель главы оборонного комитета Государственной думы Александр Шерин, депутат от фракции ЛДПР.

коллаж

Напомним, что договор был подписан в 1997 году и предполагает стратегическое, взаимовыгодное партнерство двух братских стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

Договор о мире, дружбе и сотрудничестве, по мнению Александра Шерина, стоит разорвать из-за того, что последние четыре года ни один из его пунктов не выполнялся. Депутат также добавил, что при условии, если ни одна из сторон договора не расторгнет его, 25 декабря 2018 года он будет автоматически продлен еще на десять лет, а этого нельзя допустить никак.

"25 июня будет шесть месяцев, последний срок, когда мы можем официально объявить о расторжении договора на уровне президента России. Нам необходимо заявлять в письменном виде, уведомлять украинскую сторону", — сказал Александр Шерин.

Также он объявил, почему этот вопрос является чрезвычайно важным. По словам Шерина, после расторжения договора Российская федерация перестанет признавать руководство и границы Украины.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook