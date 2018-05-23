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Источник Правда.Ру

Социологи паникуют: Украина вымирает от нищеты и миграции

Мир » Бывший СССР » Украина

Треть украинцев мечтает покинуть родину. Такие данные опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС). ООН прогнозирует, что к 2050 году в стране будут жить лишь 36 млн человек.

Среди причин того, почему так высоко желание "изменить" родному государству, жители назвали военные действия и экономическую ситуацию. Стоит отметить, что разочарованность коснулась разных слоев населения. Так, руководитель Research and Branding Group, более 15 лет она исследует рынок и занимается рекламной деятельностью, Евгений Копатько в беседе с "РИА Новости — Украина" отметил, что его соотечественники стремятся лишь к спокойному существованию, жаждут стабильности, а так же, как и любые другие люди, хотят быть уверены в будущем.

Настроения украинцев отразились на рынке труда: за три года, с 2013 по 2016, на три млн снизилось количество экономически активного населения. За это же время на два млн стало меньше штатных сотрудников и на два с половиной млн самозанятых.

Упрощение правил трудоустройства в Восточной Европе, а также высокий уровень зарплат на этой территории лишь подстегнет в ближайшее время эту тенденцию, так считают чиновники. Директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Сергей Николайчук рассказал, что за 2 года рабочей силы на Украине стало на 5-8% меньше. А эта динамика отрицательно скажется на национальной безопасности страны.

Правительство борется с этой ситуацией, повышая минимальный размер оплаты труда. Сейчас он равен 123 долларам, однако планируется прибавить к этой сумме еще 50. Стоит отметить, что такая забота о гражданах имеет и оборотную сторону: повышаются налоговые выплаты работодателей в казну, что хорошо для государства, но плохо для руководителей фирм, пытающихся удержаться на плаву в непростое время. Кроме того, повышение зарплаты традиционно влечет за собой повышения тарифов на услуги ЖКХ, а также и цены на различные товары. Поэтому после предыдущего повышения "минималки" уровень жизни украинцев не стал лучше. Все это отражается на настроении граждан. По данным социологов примерно 60% населения думают, что страна развивается неправильно.

Отметим, что КМИС поговорил с планирующими покинуть страну об их мечтах. Большинство, 36% хотели бы оказаться в Польше, следующей в рейтинге идет Чехия (12%). На третьем месте с отставанием в один процент Германия, а за ней следует Россия (7%), США (6%), Италия (5%), Канада (3%), Венгрия и Франция (по 2%), Израиль (1%).

Также социологи проследили, кто чаще задумывается о переезде. Оказалось, что это безработные и студенты (по 20 и 15 процентов соответственно). Кроме того, о других "берегах" больше подумывают мужчины. Влияет на эти мысли и уровень образования. Окончившие вуз в этом рейтинге лидируют.

Напомним, что Росстат констатировал большую волну миграции из Украины в 2015–2016 годах. Так, выходцы из этой страны опередили узбекистанцев по показателю международной миграции в Россию. Специалисты считают, что дело в падении уровня жизни, войне и разрыве торговых отношений с Москвой.

А министерство семьи, труда и социальной политики Польши отметило, что 95% всех разрешений на трудоустройство, выданных страной в первом полугодии 2017 года, получили украинцы. В Чехии украинцы — крупнейшая группа иностранцев.

Эксперты ООН также приводят неутешительные цифры: в прошлом году число украинцев стало меньше на 198,1 тыс. человек. С такими данными страна пребывает на одном из последних мест в Европе по демографии.

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Темы украина миграция
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