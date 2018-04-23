СМИ: Порошенко поспешил с объявлением о начале предоставления автокефалии УПЦ КП

Представители Вселенского патриархата ответили на прошение Украины об автокефалии.

На сайте партиархии говорится, что Священный и Священный Синод под председательством Его Всепосвятительного Вселенского Патриарха Варфоломея завершил свое очередное заседание 20 апреля.

Сообщается, что на заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся церковной ситуации в Украине. В Синоде получили "от церковных и гражданских властей, представляющих миллионы православных украинцев, ходатайство о предоставлении автокефалии".

Таким образом, Синод "решил тесно общаться и координировать свои отношения с его сестринскими православными церквями по этому вопросу".

По этому поводу в Украинской православной церкви, которая не подписала обращения к Варфоломею и официально призвала его отказать Киеву, пояснили, что Константинопольский патриархат, который является ответственным за общеправославное единство, не будет делать никаких шагов для его подрыва.

Как пояснил глава отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Данилевич, в сообщении говорится не просто о консультациях, а именно о согласовании с другими церквями украинского вопроса.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что постановка вопроса в исполнении Петра Порошенко - это отмашка на изгнание Московского патриархата с Украины, а после автокефалии это будут делать и священники УПЦ, поэтому будут рейдерские захваты, будет кровь. Совершенно не факт, что это нужно кому-то, кроме украинских властей.

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