Украинский Госстат сообщил о значительном росте импорта из России в 2018 году

Несмотря на напряженные отношения, Украина в минувшем году импортировала из России почти на четверть больше товаров, чем за 2017 год.

Такими данными делится с общественностью Государственная служба статистики Украины.

Так, сообщают специалисты, Украина импортировала товаров из Российской Федерации в прошлом году на 7,4 миллиардов долларов. Это, указывают сотрудники Госстата, на 17,1 % больше, нежели в позапрошлом, 2017 году.

Примечательно, что в то же время снизился украинский экспорт в Россию. Его уровень упал ровно на 7 % по сравнению с все тем же 2017 годом. Так, в прошлом году Незалежная поставила товаров в Россию всего лишь на 4,1 миллиардов долларов.

Какой-либо конкретной структуры торговли между Россией и Украиной специалисты из Государственной службы статистики не привели.

Напомним, что действующая украинская власть в конце прошлого года продлила до конца 2019 год ряд существенных ограничений по импорту продукции из России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, многие сегодня обвиняют страну в заправке танков Вооруженных сил Украины. Но это не так — Россия, заявляет Лукашенко, якобы выдавила Белоруссию с этого рынка и теперь все украинские танки воюют благодаря одному лишь российскому топливу.

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