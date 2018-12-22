Daily Express объявило о Третьей мировой войне между Россией и Украиной

Инцидент в Керченском проливе между Российской Федерацией и Украиной является началом Третьей мировой войны.

Так, во всяком случае, считает британское издание The Daily Express.

Напомним, что недавно сразу несколько кораблей Военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственные границы Российской Федерации в акватории Азовского моря. Российская сторона, отметим, на провокацию ответила незамедлительно и задержала не только украинские морские суда, но и их экипаж.

Авторы материала в The Daily Express считают, что у инцидента могут быть серьезные последствия. Так, по мнению британских журналистов, всю серьезность ситуации осознает и Российская Федерация. На это указывает, считают авторы материала, то, что фрегат Военно-морских сил России в данный момент движется в сторону Керченского пролива вдоль берегов Крымского полуострова. Это, отмечают сотрудники британского издания, говорит о том, что в данный момент якобы происходит Третья мировая война.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что, по мнению другого британского издания, Украина в своем противостоянии с Российской Федерацией не одинока. Ей, уверены журналисты из Великобритании, всегда готово прийти на помощь Соединенное Королевство.

Читайте также:

Войны Украины с Россией не избежать