Новый год на Украине начнется с марша в честь Степана Бандеры

Украинская радикально-националистическая партия "Свобода" объявила о проведении марша в честь Степана Бандеры, идейного лидера и организатора украинского националистического движения на Западной Украине в 30-50-ых годах прошлого века.
Сообщается, что марш активисты собираются провести в Киеве, 1 января 2019 года. В этот день в 1909 году на свет появился Степан Бандера, ставший в последствии лидером "Организации украинских националистов". Организация эта, напомним, признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.
На сегодняшний день образ Степана Бандеры на Украине активно используется националистами и прочими людьми крайне правых радикальных взглядов. На Западной Украине Бандера стал в каком-то смысле символом борьбы тамошних жителей за свободу и независимость украинского государства.
В почившем же Советском Союзе, России, Белоруссии и юго-восточной Украине отношение к Степану Бандере сложилось в основном негативное. Примечательно, что термин "бандеровцы" сегодня стал нарицательным и зачастую применяется ко всем украинским националистам, вне зависимости от их взглядов на его личность и деятельность.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко сфотографировался с военнослужащим Вооруженных сил Украины, у которого на военной форме значился шеврон с нацистской символикой.
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