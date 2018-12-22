В ЛНР рассказали о четырех случаях обстрела со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины четыре раза в течение суток нарушили установленный режим прекращения огня. Об этом объявили в самопровозглашенной Луганской народной республике.

По словам представителей пресс-службы народной милиции ЛНР, украинская армия вела огонь из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и БМП-1. Сообщается, что военнослужащими ВСУ были обстреляны следующие населенные пункты Луганской народной республики: Желобок, Калиновка, Сокольники и Донецкий.

Напомним, что Донецкая и Луганская народная республика объявили о своем желании стать независимыми от Украины областями в 2014 году, после государственного переворота в стране. Киев же отпускать самопровозглашенные республики в свободное плавание, отметим, не намерен.

Украинскими властями территории ЛНР рассматриваются как оккупированные, а жители республики, по мнению официального Киева, являются сепаратистами.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что русский писатель Захар Прилепин, долгое время воевавший на Донбассе на стороне армии Донецкой народной республики, больше не намерен ездить на войну. По его словам, сегодня ДНР ничем не отличается от обыкновенного российского региона. А за такой Донбасс, отметил Прилепин, он воевать не намерен.

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