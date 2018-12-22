Daily Mail: Украина не одинока – у нее есть Британия

Глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон прибыл в Одессу. Это демонстрирует солидарность Соединенного Королевства с Украиной.
Об этом пишет британское издание Daily Mail.
Так, сообщают авторы материала, глава британского оборонного ведомства прибыл в Одессу сразу после того, как один из кораблей Великобритании вошел в Черное море для его обороны от "российской агрессии". Российская Федерация же, отметим, тут же направила корабль Военно-морского флота в акваторию Азовского моря.
Недавно, напомним, три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственные границы Российской Федерации в акватории Азовского моря. Российская сторона, отметим, незамедлительно отреагировала на дерзкую провокацию и задержала не только украинские морские суда, но и их экипаж.
Отметим, что совсем недавно с рабочим визитом в Великобританию ездил глава Министерства обороны Украины Степан Полторак. Вернувшись на родину, он заявил, что Соединенное Королевство — ценный партнер современной Украины.
Великобритания, как и Соединенные Штаты Америки, встала на сторону Незалежной. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что британское правительство пообещало Российской Федерации новые санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе. Россия, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, усугубляет и без того напряженную ситуацию в регионе.
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