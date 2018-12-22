Экс-президент Украины назвал сроки вступления страны в Евросоюз

Современная Украина стремится на Запад — в Североатлантический альянс и Евросоюз. Евроинтеграция и вовсе стала одной из главных причин трагических событий 2014 года на Украине. Но сегодня вступление страны в ЕС выглядит событием маловероятным.
Признает это и бывший президент Украины Леонид Кравчук. По его мнению, чтобы стать полноценным членом Европейского союза, сегодняшней Украине необходимо как минимум 10 лет. Дорога в ЕС Незалежной открыта, признает Кравчук, но для того, чтобы попасть туда, Украине необходимо сделать многое — победить коррупцию, наладить инвестиционные потоки, разрешить кризис на юго-востоке страны.
Своим видением сложившейся ситуации Леонид Кравчук поделился в интервью RT.
Леонид Кравчук — советский и украинский политический деятель, первый президент Украины. Пост главы государства он занимал с 1991 по 1994 годы. Рядом экспертов Леонид Кравчук назывался одним из главных инициаторов развала Советского Союза. Сам же экс-президент Украины признавал, что украинский народ явился "могильщиком СССР".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший президент Украины Леонид Кравчук считает Донбасс раковой опухолью. Самопровозглашенная Донецкая народная республика, уверен он, никогда не согласится вновь стать подконтрольной украинскому правительству.
Фото: Wikimedia Commons
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