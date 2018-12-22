Пользователи сети Интернет вновь высмеяли Петра Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко в своем аккаунте в социальной сети Twitter написал о 30-летнеем юбилее самолета Ан-255. Примечательно, что глава Незалежной назвал его "украинским гигантом".

Но в комментариях под сообщением сразу же нашлись те, кто сразу же указал Петру Порошенко на то, что легендарный Ан-225 был произведен в Советском Союзе, а не на Украине. Он, уверены пользователи Twitter, достижение советского, а не украинского авиастроения.

Отметим, что Ан-225 был произведен в далеких 80-ых годах прошлого века на Киевском механическом заводе. Любопытно, что и на сегодняшний день данный самолет является одним из самых больших и грузоподъемных воздушных судов в мире.

Изначально было заложено всего два самолета Ан-225. Один из них так и не был достроен. Второй экземпляр находится в летном состоянии и эксплуатируется украинской авиакомпанией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский президент Петр Порошенко выложил на своей странице в социальной сети Facebook видеозапись со стрельбой украинских танков. Пользователи сети Интернет подняли главу государства на смех. Они припомнили Порошенко все — и провальное выступление Украины на танковых соревнованиях в Германии, и уничтожение этими самыми танками мирных жителей на Донбассе.

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