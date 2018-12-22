США проспонсируют Военно-морские силы Украины

Соединенные Штаты Америки выделят Военно-морским силам Украины десять миллионов долларов в качестве дополнительного финансирования.
Об этом объявил представитель Госдепартамента США Роберт Палладино. Он заявил, что эти деньги понадобятся Украине для дальнейшего выстраивания своего военно-морского потенциала. Очевидно, что столь щедрый жест США связан с недавним инцидентом между Россией и Украиной в Керченском проливе.
Тогда, напомним, сразу несколько кораблей Военно-морских сил Украины нарушили территориальные границы Российской Федерации в акватории Азовского моря. Российская сторона отреагировала на дерзкую провокацию незамедлительно и арестовала не только все морские судна, но и их экипаж.
Соединенные Штаты Америки, как и ряд других западных государств, в инциденте между РФ и Незалежной в конфликте в Керченском проливе встали на сторону последней. Так, официальный Вашингтон, например, осудил действия Российской Федерации и потребовал от Москвы освободить из-под ареста украинских военнослужащих и их корабли.
Напомним, что это далеко не первый раз, когда Соединенные Штаты Америки помогают Военно-морским силам Украины. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство обороны США недавно приняло решение подарить украинским ВМС несколько старых списанных катеров. Примечательно, что, несмотря на состояние американских морских судов, действующий президент Украины Петр Порошенко подарку обрадовался и лично отправился через океан забирать их.
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