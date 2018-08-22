Порошенко поражен уровнем поддержки Путина на Украине

Действующий президент Украины Петр Порошенко посетовал, что в правительстве страны огромное количество политиков поддерживают российского президента Владимира Путина.

Порошенко заявил, что в правительстве Украины "до черта" тех, например, кто считает, будто президент Российской Федерации не виноват в войне на территории Незалежной. Украинский глава удивляется тому, что эти самые "адвокаты Путина" придерживаются точки зрения, будто украинское правительство и только оно должно нести вину за развязывание боевых действий на Донбассе.

Петр Порошенко заявил, что некоторые украинские политики столь ослеплены внутренней борьбой в киевском правительстве, что, даже не отдавая себе в этом отчета, начинают бездумно цитировать пророссийские лозунги и тезисы, поддерживая тем самым "российскую агрессию". Против которой, утверждает Порошенко, должны бороться.

Ранее "Правда.Ру" писала о рейтингах Владимира Путина в России. Они заодно с уровнем доверия россиян к правительству и премьер-министру падают.

Также "Правда.Ру" писала о том, что Петр Порошенко нашел способ Украине интегрироваться в Европу. По словам главы государства, для этого необходимо значительно повысить качество высшего образования граждан Украины.

Фото: Pravda. Ru

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