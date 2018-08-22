Ученые приговорили украинцев к полному исчезновению

Вполне возможно, что украинцы могут стать первой в мире нацией, что полностью исчезнет с лица Земли. Об этом поведали в эфире украинского телеканала "1+1".

Дело в том, что после развала Советского Союза население страны сократилось до 42 миллионов. При этом смертность значительно превышает рождаемость. Согласно статистике, на сотню родившихся на Украине приходится полторы сотни умерших.

Также в сокращении числа населения серьезную роль играет экономическая ситуация на Украине — все больше ее граждан покидают родину для того, чтобы трудиться на низкооплачиваемых и не требующих высокой квалификации специальностях в странах Европы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что экономика Украины держится на плаву лишь благодаря уехавшим на заработки украинцам.

Организация Объединенных Наций делится весьма и весьма неутешительными прогнозами. Так, специалисты считают, что такими темпами уже к 2050 году население Украины сократится еще на 5-7 миллионов человек.

Также "Правда.Ру" писала о том, что Украина, несмотря на все свои внутригосударственные проблемы, не отказывается от мечты о евроинтеграции. Действующий президент страны Петр Порошенко заявил, что повышение качества образования граждан Украины — прямой путь в Европу для государства.

Фото: Fotodom. ru

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