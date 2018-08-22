Ученые приговорили украинцев к полному исчезновению

Вполне возможно, что украинцы могут стать первой в мире нацией, что полностью исчезнет с лица Земли. Об этом поведали в эфире украинского телеканала "1+1".
Дело в том, что после развала Советского Союза население страны сократилось до 42 миллионов. При этом смертность значительно превышает рождаемость. Согласно статистике, на сотню родившихся на Украине приходится полторы сотни умерших.
Также в сокращении числа населения серьезную роль играет экономическая ситуация на Украине — все больше ее граждан покидают родину для того, чтобы трудиться на низкооплачиваемых и не требующих высокой квалификации специальностях в странах Европы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что экономика Украины держится на плаву лишь благодаря уехавшим на заработки украинцам.
Организация Объединенных Наций делится весьма и весьма неутешительными прогнозами. Так, специалисты считают, что такими темпами уже к 2050 году население Украины сократится еще на 5-7 миллионов человек.
Также "Правда.Ру" писала о том, что Украина, несмотря на все свои внутригосударственные проблемы, не отказывается от мечты о евроинтеграции. Действующий президент страны Петр Порошенко заявил, что повышение качества образования граждан Украины — прямой путь в Европу для государства.
Фото: Fotodom. ru
Читайте также:
Зачем историю Украины превращают в беллетристику
Украина как страна уверенно идет ко дну
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Употребление на завтрак овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови, похудеть и даже избежать рака.
Российское судно остается запертым в одном из украинских портов. Российские власти пока не предприняли никаких действий.
Руцкой рассекретил страшные факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР отчитался Бушу.
Турция готова к реализации проекта по строительству канала "Стамбул", параллельного Босфору. Это не только инвестиционный проект, но и политический поводок.