Украина проговорилась о реальной причине захвата российского танкера

Российский танкер "Механик Погодин" был заблокирован в одном из украинских портов чуть больше недели тому назад.
Несмотря на то, что борт не выпускали из порта, никто не предъявлял ни экипажу судна, ни судовладельцам каких-либо официальных претензий или обвинений. "Ранее "Правда.Ру" писала об этом.
Также на корабль неоднократно пытались пробраться неизвестные, представляясь то Службой безопасности Украины, то экологами, то портовой инспекцией. "Правда.Ру" рассказывала о том, как российским морякам удалось спровадить незваных гостей. Российские моряки еще в первые дни задержания были уверены, что судно попытаются захватить силой. Они оказались правы.
Через несколько дней после задержания российского судна "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации объявили о сроках ареста "Механика Погодина". Так, ссылаясь на источники в правительстве Украины, СМИ заявили о том, что корабль пробудет в украинском порту несколько лет.
И вот, наконец, украинские власти выдвинули обвинения. Так, оказалось, что "Механика Погодина" заблокировали из-за того, что его строительство финансировала компания "ВЭБ-лизинг", что находится под санкциями. Владелец судна, компания "В.Ф.Танкер", заявила, что это формальный повод для задержания судна.
Читайте также:
Украинский конвейер убийств забуксовал из-за утечки
Кого СБУ записало в расстрельные списки
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Употребление на завтрак овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови, похудеть и даже избежать рака.
Российское судно остается запертым в одном из украинских портов. Российские власти пока не предприняли никаких действий.
Руцкой рассекретил страшные факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР отчитался Бушу.
Турция готова к реализации проекта по строительству канала "Стамбул", параллельного Босфору. Это не только инвестиционный проект, но и политический поводок.