Украина проговорилась о реальной причине захвата российского танкера

Российский танкер "Механик Погодин" был заблокирован в одном из украинских портов чуть больше недели тому назад.

Несмотря на то, что борт не выпускали из порта, никто не предъявлял ни экипажу судна, ни судовладельцам каких-либо официальных претензий или обвинений. "Ранее "Правда.Ру" писала об этом.

Также на корабль неоднократно пытались пробраться неизвестные, представляясь то Службой безопасности Украины, то экологами, то портовой инспекцией. "Правда.Ру" рассказывала о том, как российским морякам удалось спровадить незваных гостей. Российские моряки еще в первые дни задержания были уверены, что судно попытаются захватить силой. Они оказались правы.

Через несколько дней после задержания российского судна "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации объявили о сроках ареста "Механика Погодина". Так, ссылаясь на источники в правительстве Украины, СМИ заявили о том, что корабль пробудет в украинском порту несколько лет.

И вот, наконец, украинские власти выдвинули обвинения. Так, оказалось, что "Механика Погодина" заблокировали из-за того, что его строительство финансировала компания "ВЭБ-лизинг", что находится под санкциями. Владелец судна, компания "В.Ф.Танкер", заявила, что это формальный повод для задержания судна.

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