Американцы обнаружили террор неонацистов на Украине

В североамериканском издании "The Atlantic Council" вышла статья, посвященная разгулу неонацистов на Украине. В самом начале авторы статьи предупреждают о том, что содержание ее может показаться прокремлевским и пророссийским. Но добавляют, что это далеко не так.

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Как утверждает издание, стало известно, что Министерство молодежи и спорта Украины финансирует радикальную неонацистскую группировку "С14". Делается это якобы для поддержания патриотического воспитания в стране. Да вот только "С14" очень далеки как от здорового патриотизма, так и от воспитания кого-либо вообще. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что активисты группировки осквернили могилу легендарного советского разведчика Николая Кузнецова.

Стоит сказать, что данное действие далеко не самое страшное, что позволяют себе украинские неонацисты. Так, такие группировки как "С14", "Правый сектор", "Карпатская сечь" и многие другие ни раз совершали насильственные действия на антифашистских митингах, мирных гражданских митингах, художественных выставках, и мероприятиях ЛГБТ. Авторы статьи утверждают, что настоящий шок вызывает то, что на все незаконные действия неонацистов украинские правоохранительные органы смотрят сквозь пальцы. Лишь изредка стражи правопорядка задерживали преступников. Чаще всего им все сходило с рук.

Стоит ли говорить о том, что та антидемократическая идеология, которой придерживаются неонацистские группировки, мягко говоря, идет в разрез с европейским мировоззрением. Если же говорить прямым текстом, то либеральная, а порой даже излишне либеральная европейская общественность повергнута в шок от происходящего на Украине. Как вяжется попытка Киева интегрироваться в Европу и тот факт, что из-за попустительства правительства на Украине плодятся группировки неонацистов, непонятно.

По мнению авторов статьи, глава Украины Петр Порошенко еще может попытаться сделать с этим хоть что-то. Если он, конечно, заинтересован в этом. Начать можно хотя бы с того, чтобы очистить от подобных радикалов правоохранительные органы. Речь идет, например, о человеке по имени Сергей Коротких, уроженце Тольятти, открытом неонацисте, ныне занимающим довольно высокий пост в правоохранительных органах государства.

Необходимо, считают авторы статьи, чтобы Порошенко и все украинское правительство иже с ним открыто критиковало и порицало действие таких организацией, как "С14". Насилие, заразившее Украину, щедро взращенное на безнаказанности, остановить пока еще не поздно, но для этого необходимо принимать усилия сегодня, здесь и сейчас.