Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"

Бои в Горловке — это начало широкомасштабных боевых действий, увязанных с приближающимся чемпионатом мира по футболу в РФ, сказал "Правде.Ру" политолог Игорь Шатров.

С воскресенья, 20 мая, в серой зоне на линии фронта между армией ДНР и ВСУ идут бои за донецкий город Горловка. Есть убитые, в том числе среди гражданского населения. Как сказал украинскому изданию "Страна" анонимный офицер штаба объединенных сил ВСУ, город считается наиболее выгодным в стратегическом отношении направлением для "затягивания петли" вокруг Донецка.

"Горловка — это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Тем более, ВСУ формально не нарушают минских договоренностей — высоты вокруг Горловки относятся к так называемой "серой зоне". И мы имеем полное право занять "серую зону", такое передвижение наступлением как бы не считается", — цитирует газета офицера.

Украинский военный эксперт Алексей Арестович в ФБ написал, что украинские военные уже "взяли Горловку в полукольцо". Этот город (расположенный в 40 километрах от Донецка) — "ключ ко всему фронту", "поскольку делит так называемые "ДНР" и "ЛНР" пополам", считает Арестович.

Напомним, что в Донбассе больше не проводится так называемая "антитеррористическая операция" (АТО), а осуществляется так называемая "оборонительная военная операция". За проведение АТО отвечал глава СБУ Василий Грицак. Теперь военным не надо согласовывать операции со спецслужбами, которые часто советовались с начальниками в ЦРУ и проявляли нерешительность.

Как сказал "Правде.Ру" заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, "очень возможно, что речь идет о начале широкомасштабных боевых действий, увязанных с приближающимся чемпионатом мира по футболу в РФ". Эксперт "Правды.Ру" напомнил, что в ста километрах от зоны боевых действий находится российский город-миллионник Ростов-на-Дону, в котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Это означает присутствие иностранных делегаций, футбольных команд, болельщиков. "Огромное количество лиц из третьих стран окажется в непосредственной близости от возможной зоны боевых действий", — сказал "Правде.Ру" политолог.

По мнению Игоря Шатрова, этот сценарий дестабилизации ситуации в России рассматривался изначально, "не зря была де-факто завершена "антитеррористическая операция" и началась "войсковая армейская операция ВСУ".

"Петр Порошенко, конечно, рассчитывает использовать результаты этих своих провокаций в своей предвыборной кампании, — сказал "Правде.Ру" Игорь Шатров. — о самое главное — к войне его подталкивают западные кураторы, чтобы вовлечь Россию в реальные боевые действия". Порошенко постоянно показывают, что ему есть альтернатива, если он не будет выполнять эту задачу, — например, Тимошенко, Саакашвили.

Этот чемпионат связывает России руки, сказал "Правде.Ру" Игорь Шатров. "Если будет активизация боевых действий, какая реакция президента Путина может быть? Признание ДНР-ЛНР независимыми государствами. А что это означает, что мы реально начинаем оказывать им военную помощь в момент ЧМ по футболу, потому что для нас ценность жизни людей важнее. Мы можем пожелать только сил донецким ополченцам, чтобы они отбили эти атаки самостоятельно. Если же не хватит, то придется помогать по-тихому, нам нужно пережить ЧМ, а потом у нас будут более свободные руки", — резюмировал политолог в интервью "Правде.Ру".

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