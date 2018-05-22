Экс-министра ДНР высылают из России на Украину

Экс-министр культуры ДНР Наталья Воронина может быть депортирована на Украину с запретом въезда на территорию России на пять лет.

Как говорится на сайте политика Олега Царева, ее миграционная карта оказалась просрочена. Уроженка Донецка Наталья Воронина не смогла остаться в рамках миграционного режима в связи с тяжелой болезнью.

"После длительного больничного отпуска она не смогла получить своевременное разрешение от своего работодателя на выезд и тем самым нарушила закон. Наталья является основным кормильцем и помощью семье в Донецке, и именно эти обстоятельства вынудили ее продолжить работать на территории Российской Федерации с просроченной миграционной картой, дабы помочь своей семье", - сообщается на сайте.

Как пишет Взгляд, Воронина в свое время была министром культуры, оказывала поддержку инвалидам, детям-сиротам, регулярно организовывает передачу гуманитарной помощи семьям пострадавших, потерявшим жилье во время обстрелов территорий республики со стороны украинской нацгвардии.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в 2016 году Московский арбитражный суд принял решение о депортации оппозиционного украинского журналиста Андрея Бородавки, хотя его знакомые считают, что возвращение в Харьков будет означать для него фактическую смерть. В своем комментарии нашему изданию Евгений Федоров, депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", назвал такое решение "последней подлостью".

Андрей Бородавка неоднократно предпринимал попытки легализовать свое пребывание в России, обращался и в УФМС, и в Совет Федерации, и к президенту. Он подвергался преследованиям, нападениям и угрозам за активную антифашистскую позицию и журналистскую деятельность.

Персональные данные журналиста опубликованы в расстрельном списке сайта "Миротворец", тем не менее принимается решение о его депортации. "Я так понимаю, что там в суде есть люди, которые являются просто откровенными противниками Путина и принимают решения исходя из каких-то своих соображений", - прокомментировал ситуацию Федоров, член комитета ГД по бюджету и налогам, заместитель председателя комиссии ГД по законодательному обеспечению деятельности субъектов естественных монополий.