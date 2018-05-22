Мост неподсуден: Азовское море - территориальное море России

Перспективы оспаривания строительства Крымского моста в Международном суде ООН по морскому праву у Украины чисто пропагандистские, так как речь идет о строительстве объекта в территориальном море России, сказал "Правде.Ру" эксперт Дмитрий Лабин.

В связи с вводом в действие Крымского моста, соединяющего Крым и Кубань, увеличивается давление на Россию. Помимо провокационных призывов украинского депутата Игоря Мосийчука и американского журналиста Тома Рогена "взорвать мост", предпринимаются также попытки привлечь Россию к ответственности на основе международного права.

Имеют ли последние действия перспективу, если в судах сидят представители "цивилизованного мира", которые "осудили" строительство и эксплуатацию моста.

Эти перспективы — отличные, считает российский политолог Дмитрий Орешкин на страницах украинского издания "Апостроф". "Потому что, по всем правилам, Азовское море принадлежит двум соседствующим державам и, соответственно, любые постройки должны согласовываться двумя сторонами", — пишет автор. Кроме того, по мнению политолога, "мост создает определенное затруднение для международного судоходства, и это то, что дает Украине основания для судебного иска".

Дмитрий Орешкин полагает, что за мост можно потребовать дорогостоящую компенсацию. Действительно, в правительстве Украины заявили, что только прямые убытки Киева из-за эксплуатации Крымского моста составят 19 миллионов долларов год, а непрямые — миллиарды.

Что же касается реакции "международного сообщества", то "единственным реальным жестким ответом России могут быть санкции с возможным последующим арестом российских судов и запретом на причаливание в международных портах за нарушение международного морского права", — заключает Дмитрий Орешкин.

Его советы были услышаны. В понедельник, 21 мая, Украина подала ходатайство в международный трибунал, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, сообщила представитель президента Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко. "Мы надеемся, что до конца 2018 года ходатайство начнут рассматривать, а в 2019 году будет результат рассмотрения", — сообщила она в Верховной раде. О чем это ходатайство, она не пояснила.

Как сказал "Правде.Ру" профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин, "Украина часто создает экзотичные юридические казусы".

Дело в том, пояснил эксперт "Правды.Ру", что мост — это сооружение, соединяющее две стороны суши, находящиеся под суверенитетом РФ. "И этот вопрос пока никто не оспорил, теоретически даже", — сказал Дмитрий Лабин "Правде.Ру". Конвенция по морскому праву исходит из определения статуса соответствующих пространств. В данном случае речь идет о территориальном море под юрисдикцией России, так как (Керченский. — Ред.) пролив — он в сумме меньше чем 24 морские мили (предел ширины территориального моря в случае пролива. — Ред.). То есть ничьих прав мы не можем нарушить, никакому сопредельному государству навредить не можем".

По словам эксперта "Правды.Ру", перспективность этого дела "проявится в нагнетании некоего общественного фона, причем внутри самой Украины". "Я не вижу здесь пока никаких юридических последствий. Нам надо набраться терпения, может быть, даже улыбнуться где-то", — сказал Дмитрий Лабин "Правде.Ру".

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