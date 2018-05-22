Погранслужба Украины психанула и начала проверку телефонов крымчан

Досмотром телефонов встречают на Украине гостей из Крыма. О таком нововведении пограничной службы рассказал глава общественной палаты полуострова Григорий Иоффе.
Сотрудников ведомства особенно интересуют телефонные книги, отмечают СМИ. Пограничники надеются найти контакты публичных лиц, имеющих связи на полуострове. В контексте этой ситуации Иоффе призвал жителей Крыма приглашать украинских друзей и родственников к себе в гости и быть осторожными, выезжая на территорию Украины.
"Правда.Ру" уже сообщала, что Киев начал виртуально патрулировать Крым. Полицейские должны находиться на постах в районах около границы. Кроме того, полицейские уделяют особо пристальное внимание дорогам, соединяющим украинскую и российскую территории.
Комментируя эту ситуацию, крымский политолог Владимир Джаралла рассказал "Правде.Ру", что Киев таким образом пытается давить на Москву.
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