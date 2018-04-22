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Источник Правда.Ру

Порошенко не нарадуется украинскому паспорту

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил о возросшей ценности украинского паспорта.

Порошенко не нарадуется украинскому паспорту. Порошенко не нарадуется украинским паспортом

"Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ Евросоюза для украинцев", — написал президент в своем "твиттере", сославшись на индекс гражданств мира Henley&Partners. Согласно индексу, Украина поднялась на 20 позиций.

Граждане Украины могут, при наличии биометрических паспортов, въезжать без виз в 22 страны, входящие в ЕС и Шенгенскую зону, четыре страны Шенгенской зоны, которые не являются членами ЕС (Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн), и четыре страны союза, не входящие в Шенгенскую зону (Кипр, Румыния, Болгария, Хорватия). Свободный доступ на 90 дней в течение каждых 180 дней украинцы могут получать в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу режим не дает. ЕС может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией или безопасностью.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт становится самым почитаемым в мире и сам пошел оформлять новый биометрический загранпаспорт. Посещение президентом Центра оказания административных услуг сняли на видео и выложили в "фейсбуке".

"Сотни комфортных современных центров админуслуг уже функционируют по всей стране. И один из крупнейших отныне будет работать в Харькове. Каждый такой ЦОАУ — это символ прозрачной эффективной власти. А главное — это комфорт и удобство для граждан", — говорится в подписи к видео.

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Темы паспорт Поршенко безвизовый режим
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