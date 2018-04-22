Порошенко не нарадуется украинскому паспорту

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил о возросшей ценности украинского паспорта.

"Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ Евросоюза для украинцев", — написал президент в своем "твиттере", сославшись на индекс гражданств мира Henley&Partners. Согласно индексу, Украина поднялась на 20 позиций.

Граждане Украины могут, при наличии биометрических паспортов, въезжать без виз в 22 страны, входящие в ЕС и Шенгенскую зону, четыре страны Шенгенской зоны, которые не являются членами ЕС (Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн), и четыре страны союза, не входящие в Шенгенскую зону (Кипр, Румыния, Болгария, Хорватия). Свободный доступ на 90 дней в течение каждых 180 дней украинцы могут получать в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу режим не дает. ЕС может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией или безопасностью.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт становится самым почитаемым в мире и сам пошел оформлять новый биометрический загранпаспорт. Посещение президентом Центра оказания административных услуг сняли на видео и выложили в "фейсбуке".

"Сотни комфортных современных центров админуслуг уже функционируют по всей стране. И один из крупнейших отныне будет работать в Харькове. Каждый такой ЦОАУ — это символ прозрачной эффективной власти. А главное — это комфорт и удобство для граждан", — говорится в подписи к видео.

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