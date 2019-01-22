Тимошенко пообещала украинцам рост зарплат "в 3,5 раза в валюте" и "немедленное" вступление в НАТО

Сегодня в Киеве прошел съезд политической украинской партии "Батькивщина". В ходе встречи Юлия Тимошенко, ее лидер, официально объявила о своем желании баллотироваться в кандидаты на пост президента Украины.
Напомним, что выборы президента Украины состоятся в марте этого года. Согласно общественному мнению, именно Юлия Тимошенко является наиболее вероятным кандидатом на пост главы государства.
Перед выступлением Юлии Тимошенко на сцену поднялась девочка, спевшая государственный гимн Украины. У ребенка, что примечательно, прическа была такая же, как у Тимошенко — коса бубликом.
После по видеосвязи выступил бывший украинский и грузинский политический деятель Михаил Саакашвили. Он поприветствовал съезд партии, поддержал кандидатуру Юлии Тимошенко и пожелал ей убрать "Порошенко и его банду". Также перед присутствующими на экране появился и всемирно известный писатель Пауло Коэльо, лестно высказавшийся о Юлии Тимошенко.
В самом выступлении лидера партии "Батькивщина" также нашлось немало любопытного и примечательного. Так, выступая, Юлия Тимошенко пообещала в случае избрания ее президентом страны остановить спекуляцию и зарабатывание денег на войне на Донбассе.
Высказалась Юлия Тимошенко и об образовании, заявив, что современной Украине необходимо перенимать опыт Сингапура и скандинавских стран — Норвегии, Дании, Финляндии и Швеции — в этой области.
Затронула Юлия Тимошенко вопрос возвращения Крымского полуострова и Донбасса. По ее мнению, эти территории "отпускать нельзя", и она сделает все возможное, чтобы вернуть Крым и Донбасс под контроль современной Украины.
В том, что касается евроинтеграции Незалежной, взгляды Юлии Тимошенко сходятся с ныне действующей украинской властью. Так, Тимошенко в ходе своего выступления заявила, например, что Украине необходимо вступить в Североатлантический альянс немедленно.
Под занавес своего выступления Юлия Тимошенко пообещала рост пенсий и зарплат в стране в 3,5 раза. И речь идет, уточнила она, о деньгах в "твердой валюте".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что далеко не все хотят видеть Юлию Тимошенко в кресле президента Украины. Так, в конце минувшего года на улицах Киева появились оскорбляющие украинского депутата плакаты. "2019 — последний шанс для бабуси", — значилось на одном из них.
Фото: Википедия
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