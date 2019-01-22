На Украине разоблачили контрабандиста из Молдавии с книгами "Чунга-Чанга" и "Зачарованные"

21 января в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины сообщили о задержании мужчины, у которого при проверке была обнаружена печатная контрабанда. Речь идет о книгах "Кармелита", "Чунга-Чанга" и "Зачарованные". Всего пограничники изъяли 134 незадекларированные книги.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Хутор-Михайловский". Контрабандист находился в поезде Москва-Кишинев. После изъятия контрабанды, украинские пограничники составили административный протокол.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала аналитический материал, где рассматривался теневой рынок табачной продукции России.

Фото: dpsu.gov.ua

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