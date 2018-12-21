Депутат Рады предложил объявить войну России

21 декабря в Верховную Раду Украины поступило обращение к президенту Петру Порошенко с требованием объявить войну Российской Федерации. Проект обращения поступил от депутата ВР Виталия Куприя. Депутат потребовал разорвать дипломатические отношения с Москвой, полностью перекрыть границу с РФ, отменить транспортные сообщения и объявить войну.

Напомним, недавно Петр Порошенко подписал указ о разрыве Договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией, который будет прекращен весной 2019 года. В Москве заявили, что разочарованы таким решением украинского лидера, поскольку разрыв договора не принесет жителям Украины ничего хорошего.

Отношение Киева и Москвы накалены с 2014 года, когда произошел вооруженный конфликт на Донбассе. Украина неоднократно обвиняла Россию в захвате украинских земель, нарушении суверенитета, а также в финансировании террористических группировок. Более того, в 2015 году депутаты Верховной Рады проголосовали за принятие закона, в котором Российская Федерация значится как "страна-агрессор". Помимо обвинений, украинские власти ввели ряд санкций против России.

В свою очередь, Москва неоднократно опровергала обвинения и подчеркивала, что не является врагом для Украины.

Недавно "Правда.Ру" публиковала информацию о возможной активизации боевых действий на Донбассе и войне между Украиной и Россией.

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