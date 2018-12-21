Спецпредставитель госдепа заявил о неготовности НАТО к приему Украины

21 декабря Курт Волкер - спецпредставитель госдепа США по вопросам Украины заявил, что НАТО не может быть расширено за счет Украины, так как она еще не готова к вступлению в альянс. Он также отметил, что помимо неготовности самой Украины, НАТО также не имеет достаточных оснований для ее принятия в альянс.
"Мы хотим, чтобы страна, которая хочет получить членство в НАТО развивалась и прилагала все усилия для обеспечения своей обороноспособности. На данный момент мы не наблюдаем такого стремления у украинских властей, однако расцениваем Украину как потенциального союзника. Возможно в будущем мы вернемся к двусторонним переговорам по этому вопросу", - отметил Волкер.
Журналисты также спросили Волкера о военной поддержке Украине на сумму $250 млн. Спецпредставитель сообщил, что НАТО еще не приняло окончательное решение о предоставлении помощи Украине, и этот вопрос будет прорабатываться в начале 2019 года. Он также добавил, что альянс может оказать помощь Украине для укрепления флота и войск ПВО.
Недавно "Правда.Ру" публиковала материал об очередном кредите для Украины от МВФ, который приведет к нищете и росту бедности.
Фото: president.gov.ua
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