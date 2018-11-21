Как европейцы относятся к украинцам — примеры

Глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько рассказал о беспрестанных жалобах украинцев на польских работодателей. Список претензий широк: от несоблюдения рабочего договора до задержания паспорта.

Самая распространённая жалоба — невыплата зарплаты. Чаще всего это случается в последний месяц, когда работник собирается уезжать на родину и ждёт рассчёта. Работодатель сознательно затягивает выплату, часто и вовсе скрывается. Бывает, что работодатель просто отбирает паспорт, практически оставляя человека в заложниках. Например, Владимир Тимосевич из Харьковской области рассказал Махинько о том, как устроился в польское отделение такси Uber. Ему выдали машину, предупредили, что работать будет неофициально. Тимосевич быстро понял, что рынок спроса невелик, однако у него отобрали паспорт и заставили отрабатывать аренду транспорта и затраты на бензин. Таких историй, по словам главы профсоюза, очень много.

Причём на полицию уповать не приходится — сотрудники игнорируют заявления украинцев до тех пор, пока не вмешается профсоюзная организация, если это, конечно, произойдёт, говорит Махинько. Теперь количество украинцев, желающих работать в Польше, по его словам, падает день ото дня.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что трудовая мигрантка из Украины потеряла на работе в Польше руку. Женщина работала в прачечной и её руку затянуло в машину. Работодатель отказался разрушать стиральный аппарат "ради какой-то украинки".

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