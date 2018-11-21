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Источник Правда.Ру

Украинские власти обрадованы "просадке" Крымского моста

Мир » Бывший СССР » Украина

Информацию о миллиметровых просадке и подъёме моста через Керченский пролив украинское Министерство по делам временно оккупированных территорий получило со снимков из космоса. В сообщении говорится, что это говорит о нестабильности морского дна в местах установки опор и окажет негативное влияние на всю акваторию Чёрного моря.

Украинские власти обрадованы "просадке" Крымского моста. 395117.jpeg

Критических мест, по словам министерства, несколько. Так, арка железнодорожного сообщения поднимается, скорость равна 30 мм в год. В это же время арка автомобильного сообщения опускается на 32 мм в год. В районе острова Тузла объекты, расположенные по близости с участком моста проседают на 83 мм в год, а неподалёку часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 мм в год. Также Министерство считает, что в зимнее время года ситуация осложнится из-за плохих погодных условий.

Тем временем в Крыму отреагировали на эти заявления. На странице моста в Facebook появилось сообщение с хэштегом "крымскиймост_мифы". В сообщении от лица самого строения со ссылкой на заявление Украины говорится, что сместится только настроение читателей, причём в сторону веселья, тогда как сам "я [т.е. мост, прим. редакции] останусь на месте".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о других заявлениях украинской стороны о строительстве и эксплуатации моста через Керченский пролив. Так, генерал Романенко помечтал о ракетных атаках на Крымский мост, а депутаты Верховной Рады требуют считать Крымский мост украинским.

Фото: most.life

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Темы крым космос Россия украина Черное море крымский мост
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